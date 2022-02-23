Украина объявила о призыве на военную службу резервистов от 18 до 60 лет

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Украина начала призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Украине начался призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Ранее соответствующий указ издал глава государства Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. <...> Максимальный срок службы – один год", – говорится в сообщении Генштаба.

Как отметили в Вооруженных силах, резервистов оперативного резерва первой очереди распределят в те воинские части и с той специальностью, в которых они служили до этого и подписали контракт на прохождение службы в оперативном резерве.

Подчеркивается, что за призванным на службу резервистом сохранятся рабочее место и среднемесячная зарплата.

Недавно стало известно, что во всех диппредставительствах России в Украине начали эвакуацию персонала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957544-ukraina-obyavila-o-prizyve-na-voennuyu-sluzhbu-rezervistov-ot-18-do-60-let/