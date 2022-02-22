Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока - 2"

Трубопровод "Северный поток-2". Фото: Getty Images/Sean Gallup / Staff

Минэкономики Германии приостановило процесс сертификации "Северного потока - 2". Это сделано по поручению федерального канцлера Олафа Шольца.

Об этом заявил глава министерства, пишет РИА Новости.

До этого канцлер ФРГ Шольц поручил начать процедуру отмены сертификации "Северного потока - 2".

"Это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло. Без сертификации "Северный поток - 2" не может быть введен в эксплуатацию", - заявил Канцлер.

По его словам, требуется заново оценить ситуацию.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР. Лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили его действия и пригрозили антироссийскими санкциями.

Например, британский премьер Джонсон пригрозил России санкциями, которые будут затрагивать их экономический интерес. А если с их стороны последует полномасштабное вторжение - будут введены дополнительные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957344-minekonomiki-germanii-ostanovilo-protsess-sertifikatsii-severnogo-potoka-2/