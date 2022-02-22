Страны ЕС договорились по пакету санкций против России

Флаг ЕС. Фото: Gettty Images/Daniel Day

В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России, заявил глава МИД Франции Ле Дриан.

Министр высказался о санкциях в отношении РФ на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации в Украине, пишет РИА Новости.

"Двадцать семь стран-членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России", - заявил Ле Дриан.

Сообщается, что под санкциями ЕС окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и юрлиц.

Жозеп Боррель добавил, что президент России Владимир Путин не значится в списке санкций ЕС.

Напомним, что лидеры европейских стран, представители США и другие государства осудили действия России касательно признания независимости ДНР и ЛНР. Они пригрозили антироссийскими санкциями. Германия уже приостановила процесс сертификации "Северного потока - 2", а Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957375-strany-es-dogovorilis-po-paketu-sanktsiy-protiv-rossii/