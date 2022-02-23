Сербия сохраняет нейтралитет, Китай высказался против антироссийских санкций

Флаг Сербии. Иллюстративное фото: Sergio Amiti/Getty Images

Сербия заявила, что сохранит нейтралитет в ситуации с Украиной и не станет занимать ничью позицию, передает РИА Новости.

"Наша политика абсолютно ясна - мы хотим сохранить мир. Это нелегко, видите, как два братских народа легко столкнуть в интересах третьих, как русских и украинцев. Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне", - сказал председатель сербского парламента (Скупщины) Ивица Дачич.

Он добавил, что они стремятся сохранить "братские отношения" с Россией и Китаем. Так как это, в первую очередь, связано с интересами Сербии. И никакое давление извне не заставит их занять чью-либо сторону.

"Мы как народ всегда имели храбрость, чтобы сказать "нет", если за что и благодарить турок-османов, это за то, что научили нас говорить "Йок!" - сказал Дачич.

Тем временем правительство Южной Кореи начало рассмотрение вопроса о введении санкций против России. Но при этом они исключают предоставление со своей стороны военной помощи Украине.

"Наш ответ будет зависеть от того, насколько далеко зайдет ситуация, а также в каком направлении будет развиваться, какой будет реакция других государств", - заявил высокопоставленный представитель в правительстве Южной Кореи.

А правительство Китая высказалось против введения односторонних санкций. Это, по их словам, не считается эффективным способом урегулирования проблем.

"Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций", - говорит представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, Путин заявил о непростой международной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957516-serbiya-sohranyaet-neytralitet-kitay-vyskazalsya-protiv-antirossiyskih-sanktsiy/