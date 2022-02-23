Путин заявил о непростой международной ситуации

Владимир Путин. Фото: Gettty Images/ DENIS BALIBOUSE / Contributor

Президент России поздравил граждан своей страны с Днем защитника Отечества. В своей речи он напомнил о непростой международной обстановке.

"Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО", - сказал Путин.

Он добавил, что к призывам Москвы оставаться приверженными к "равной и неделимой безопасности" для всех стран не прислушиваются.

Президент России отметил, что страна всегда открыта для "прямого и честного диалога".

"Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот", - сказал российский лидер.

Россия сделала много для качественной модернизации своих вооруженных сил. Это было доказано в ходе операции в Сирии.

Кроме того, "серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений".

"На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире", - заявил президент России.

Он подчеркнул, что крайне важны современные знания и подготовка. А также личные качества военнослужащих - патриотизм, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка.

"Дорогие друзья! Как Верховный главнокомандующий уверен в вас, в солдатах и офицерах России. В вашем высоком профессионализме, мужестве, надежности. В том, что вы будете беречь мир и покой граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны", - подытожил Путин.

Ранее мы писали, что Путин высказался о суверенитете Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957505-putin-zayavil-o-neprostoy-mezhdunarodnoy-situatsii/