Япония, Канада и Австралия заявили о введении санкций против России

Фумио Кисида. Фото: Carl Court/Getty Images

Премьер-министр Японии Кисида объявил о введении санкций против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

"Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране", - заявил Кисида.

Он добавил, что после детального обсуждения этих санкций они незамедлительно приступят к процессу их осуществления.

Японский премьер добавил, что осуждают действия России. Так как они нарушают суверенитет территориальную целостность Украины, а также международное право.

Что касается дополнительных санкций, они будут введены в случае усугубления ситуации.

"Поэтому в случае ее ухудшения (ситуации) совместно с мировым сообществом, начиная со стран "семерки", нам придется без промедления рассматривать введение новых мер", - сказал премьер Японии.

Наряду с Японией антироссийские санкции собралась вводить и Канада.

Так, канадцам будет запрещено финансово взаимодействовать с ДНР и ЛНР. Помимо этого соответствующие меры будут введены против членов парламента России, которые выступили за "незаконное решение о признании" республик.

"Мы запретим канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил об антироссийских санкциях.

"Мы также... расширим действие существующих санкций, которые применяются в отношении Крыма и Севастополя, на регионы Донецка и Луганска... Первоначально мы введем запреты на въезд и адресные финансовые санкции в отношении восьми членов совета безопасности России", - сказал он.

Ранее о санкциях объявил президент США Байден. Также по пакету мер договорились в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957399-yaponiya-kanada-i-avstraliya-zayavili-o-vvedenii-sanktsiy-protiv-rossii/