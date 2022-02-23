Байден объявил о новых санкциях в отношении России

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg via Getty Images

Президент США Джо Байден выступил с обращением касательно ситуации вокруг Украины. Он объявил о новых санкциях в отношении России.

Как заявил Байден, США считают, что Россия своими последними действиями начала вторжение в Украину, пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что Владимир Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств.

"По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения", - заявил Байден.

США введут новые санкции против Москвы, они коснутся суверенного долга России, российских элит и двух банков.

Также глава Белого дома сообщил, что США с ФРГ работают над тем, что "Северный поток — 2" не заработал.

Байден заявил о единстве Запада в ответе на ситуацию вокруг Украины.

Тем не менее, Джо Байден все же выразил надежду на дипломатическое урегулирование кризиса.

Напомним, что в Евросоюзе договорились по пакету санкций против России, заявил глава МИД Франции Ле Дриан. Также мы писали, что Германия уже приостановила процесс сертификации "Северного потока - 2", а Британия ввела санкции против братьев Ротенбергов, Тимченко и пяти российских банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957376-bayden-obyavil-o-novyh-sanktsiyah-v-otnoshenii-rossii/