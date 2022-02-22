Блинкен пока не отменил встречу с Лавровым, сообщили CNN

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: SAUL LOEB/POOL/AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменил встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая была ранее назначена на 24 февраля, передает CNN со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недавно сообщила о встрече Блинкена и Лаврова, которая состоится в этот четверг. На ней они намерены подготовить повестку для будущего саммита в Париже, на котором встретятся Байден, Путин и Макрон.

Но при этом подчеркивалось, что встреча между Блинкеном и Лавровым состоится в том случае, если Россия "не начнет военных действий".

Напомним, Путин подписал указы о независимости Донецкой и Луганской народных республик. На его действия отреагировало международное сообщество. Решение российского президента осудили лидеры стран Европы, представители США, генеральный секретарь НАТО и другие.

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о требовании созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН. В этом их поддержали Соединенные Штаты.

А депутат Госдумы заявил, что Россия готова к любым санкциям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957238-blinken-poka-ne-otmenil-vstrechu-s-lavrovym-soobschili-cnn/