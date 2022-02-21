Белый дом снова заговорил о "вторжении" России в Украину

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Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила о грядущей встрече Байдена и Путина, передает официальный сайт.

Джен Псаки сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров должны провести встречу 24 февраля. На ней, как сообщалось ранее, они подготовят повестку будущего саммита в Париже, в котором примут участие Путин и Байден.

Встреча Блинкена и Лаврова состоится в случае, если "Россия не начнет военные действия". При этом же условии Байден встретится с Путиным в Париже.

В сообщении Псаки снова была затронута тема о готовящемся нападении России.

"В настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", - сказала она.

Также стало известно, что Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться на саммите, который посвящен ситуации вокруг Украины.

Москва категорически отвергает утверждения о планах своего "нападения" на соседнюю страну.

Вдобавок Путин во время разговора с Макроном согласился, что дипломатическому решению ситуации вокруг Украины следует уделить приоритетное внимание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957023-belyy-dom-snova-zagovoril-o-vtorzhenii-rossii-v-ukrainu/