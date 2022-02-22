Украина сообщила об экстренном созыве Совбеза ООН после признания Россией независимости ДНР и ЛНР

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О требовании созвать экстренное заседание Совбеза ООН сообщил 22 февраля в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", - написал Кулеба.

Требование Украины поддержали в США. Соответсвующее сообщение было опубликовано от лица постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

"Поддерживаем призыв Украины к срочному созыву Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины, государства-члена ООН. Действия Кремля сегодня - это полный отказ от Минских соглашений и нарушение резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности ООН", - сказала Томас-Гринфилд.

Напомним, после того, как Путин подписал указы о независимости Донецкой и Луганской народных республик, Зеленский выступил с обращением к украинскому народу.

Также на действия России отреагировало международное сообщество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957225-ukraina-soobschila-ob-ekstrennom-sozyve-sovbeza-oon-posle-priznaniya-rossiey-nezavisimosti-dnr-i-lnr/