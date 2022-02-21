Путин и Байден приняли приглашение Макрона провести саммит по ситуации вокруг Украины

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: kremlin.ru

В воскресенье состоялся телефонный разговор президента Франции Макрона и Владимира Путина.

Французская сторона заявила, что Путин согласился с тем, что дипломатическому решению ситуации вокруг Украины нужно "уделить приоритетное внимание". А также поспособствовать прекращению огня на востоке страны, передает Би-би-си.

Путин подтвердил, что главы министерств обороны Украины и России встретятся "в ближайшие дни".

Макрон предложил провести саммит, в котором примут участие президент США и российский президент. Путин и Байден приняли данное предложение.

"Он (Макрон) предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

При этом саммит пройдет лишь в том случае, если "вторжения" России в Украину не будет, передает РИА Новости.

Подготовкой повестки данной встречи займутся глава МИД России Лавров и госсекретарь Блинкен. Оба, к слову, встретятся 24 февраля.

Также стало известно, что лидеры России и Украины согласились возобновить диалог в рамках "нормандского формата", в котором помимо них задействованы Германия и Франция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957016-putin-i-bayden-prinyali-priglashenie-makrona-provesti-sammit-po-situatsii-vokrug-ukrainy/