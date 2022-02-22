СМИ сообщили, что США предлагали Зеленскому переехать из Киева во Львов ради безопасности
В NBC со ссылкой на свои источники, сообщили, что представители Белого дома и украинского правительства обсуждали план переезда Владимира Зеленского из Киева во Львов.
Власти США, как утверждается, выразили опасение, что "вторжение" со стороны России неизбежно и может достичь Киева.
Помимо этого источник сообщил, что правительство во главе с Зеленским тайно переместило чувствительную ИТ-инфраструктуру и элементы военного командования за пределы украинской столицы. Информация об этом якобы не разглашалась, чтобы избежать паники.
Но, как пишет NBC, пресс-секретарь Зеленского опроверг возможность эвакуации президента Украины в Киев.
Сообщается также, что Байден и Зеленский провели переговоры в понедельник.
Ранее правительство США перевело из Киева часть своих сотрудников посольства во Львов, что расположен недалеко от польской границы. То же самое сделала Великобритания.
Напомним, Путин подписал указы о независимости Донецкой и Луганской народных республик. На его действия отреагировало международное сообщество.
Также президент Украины выступил с обращением к своему народу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957208-smi-soobschili-chto-ssha-predlagali-zelenskomu-pereehat-iz-kieva-vo-lvov-radi-bezopasnosti/