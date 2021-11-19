Саакашвили перевели в реанимацию после обморока

Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

Михаил Саакашвили упал в обморок в тюремной больнице после встречи с адвокатами. Через некоторое время его состояние стабилизировалось, и экс-президента Грузии перевели в реанимацию, передает Telegram-канал "Sputnik Грузия".

Адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая в четверг вечером, 18 ноября, заявил, что Саакашвили без сознания унесли на носилках.

"Миша выходил после встречи с адвокатами, поскользнулся и упал. После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его. Сейчас, как он, не знаю. Это произошло 10 минут назад. До этого он чувствовал себя очень плохо", – сказал Басилая.

Через некоторое время реаниматолог сообщила, что состояние Саакашвили стабилизировалось, и он переведен в реанимацию.

"Пациент Саакашвили находится в стабильном состоянии, параметры дыхания в норме. Мы провели некоторые реанимационные вмешательства, но сейчас все стабильно. Взяты все необходимые анализы, о результатах сообщим позже", – сказала врач, не назвав причину обморока бывшего главы Грузии.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия добавил, что сейчас жизни Саакашвили ничего не угрожает.

"Я был у него в палате и видел все своими глазами", – сказал Ника Гварамия, подчеркнув, что сам настоял на реанимации, хоть и экс-президент Грузии был против медпомощи.

Грузинский депутат от правящей партии Давид Сергеенко посетил Саакашвили ночью и заявил, что его, возможно, переведут в гражданскую клинику. Пока он получил консультацию невролога, на очереди – еще четыре специалиста.

"Врачи распишут, какие исследования и сервисы необходимы для точной диагностики произошедшего сегодня и пациент получит все необходимые сервисы. Если будет возможность, исследования будут проведены на месте, если будут необходимы другие исследования, то пациента переведут в другую клинику", – пояснил Сергеенко.

Ранее личный врач Саакашвили сообщил, что бывшему президенту Грузии стало трудно передвигаться. Из-за продолжительной голодовки у него отмечается заметная желтизна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942921-saakashvili-pereveli-v-reanimatsiyu-posle-obmoroka/