Объявившего голодовку Саакашвили сняли на видео за приемом пищи

Михаила Саакашвили ведут под руку. Кадр из видео: официальный сайд МВД Грузии / police.ge

На видео был снят момент, как экс-президент Грузии, несмотря на объявленную голодовку, все же употребляет пищу. Ролик из тюрьмы опубликовала пенитенциарная служба Грузии в Facebook.

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили", – говорится в посте ведомства в соцсети.

На видео, снятом в тюрьме, видно, как Михаил Саакашвили ест кашеобразную пищу из банки. Рядом с ним стоит бутылка с неким напитком.

Съемка велась в разные дни и в разное время суток. В целом, видео представляет собой склейку из четырех приемов пищи Саакашвили.

Также в Пенитенциарной службе Грузии показали снимки продукции, которую якобы употреблял политик. Судя по ним, рацион Саакашвили составляла еда быстрого питания – консервированные каши, пюре и другие готовые блюда.

Пища, которую якобы употреблял Саакашвили в тюрьме. Фото: facebook.com/moc.gov.ge

Еще в конце октября председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявлял, что голодовка, которую объявил экс-президент Грузии, является имитацией. По словам политика, Саакашвили якобы ежедневно выпивает по 3 литра лимонада.

Напомним, в начале октября стало известно, что Саакашвили был задержан в Грузии. Будучи в заключении, он объявил голодовку. Уже по истечении около 10 дней его состояние стало ухудшаться, а во второй половине октября сообщалось, что политику стало трудно передвигаться. К концу месяца появилась информация, что политик начал принимать лекарства в тюрьме.

На родине экс-президент проходит по нескольким уголовным делам. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940970-obyavivshego-golodovku-saakashvili-snyali-na-video-za-priemom-pischi/