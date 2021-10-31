"Вся тюрьма смеется": Саакашвили обвинили в имитации голодовки

Михаил Саакашвили. Фото: Gettty Images/ NurPhoto / Contributor

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что голодовка, которую объявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, является имитацией.

По словам политика, заключенный экс-глава государства ежедневно выпивает по 3 литра лимонада, пишет РИА Новости.

"Что касается имитированного голодания Саакашвили, по нашей информации, именно сегодня, в день голосования, Саакашвили планирует симулировать то, что ему якобы стало плохо, и таким образом вызвать эмоции у своих сторонников", - заявил Ираклий Кобахидзе.

Политик рассказал, что над ситуацией с голодовкой Саакашвили смеются в тюрьме.

"Вся тюрьма смеется над тем, что Саакашвили пьет в день три литра лимонада", - добавил Кобахидзе.

Напомним, бывший президент Грузии 1 октября был задержан на территории страны. После Саакашвили объявил голодовку.

Ранее врач высказывался о состоянии Саакашвили. По его словам, ему трудно передвигаться, но нужды в госпитализации не было.

Не так давно появилась информация, что Саакашвили начал принимать лекарства в тюрьме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1939783-vsya-tyurma-smeetsya-saakashvili-obvinili-v-imitatsii-golodovki/