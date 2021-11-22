Лукашенко анонсировал новый вывозной рейс для мигрантов

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси анонсировал вывозной рейс для мигрантов, желающих вернуться обратно домой, передает Sputnik Беларусь.

Рейс запланирован на конец ноября из Минска для ближневосточных мигрантов.

"Мы постараемся сделать все, чего захотят эти люди - беженцы. Их желания для нас закон. Хотят вернуться в Ирак, Сирию - вы видите, мы организовали рейс. Еще рейс готовим на конец месяца, если наберем этих людей", - сказал президент Беларуси.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения предоставила беженцам на белорусско-польской границе гуманитарную помощь. В скором времени туда же будут доставлены необходимые лекарства.

Также нелегалов будут прививать от коронавирусной инфекции препаратом китайского производства "Синофарм".

Ранее Польша обвинила белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов.

Кроме того, некоторые из нелегалов начали предпринимать попытки попасть на польскую территорию с помощью лодок через пограничную реку Буг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943348-lukashenko-anonsiroval-novyy-vyvoznoy-reys-dlya-migrantov/