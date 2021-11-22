Лукашенко опроверг информацию о "перебрасывании" нелегалов через границу

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Лукашенко опроверг информацию о том, что Беларусь перебрасывает нелегалов через границу, передает БелТа.

Лукашенко заявил, что белорусские пограничники умышленно никого через границу не перебрасывали и делать этого в будущем не собираются.

"Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут - уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния", - сказал белорусский президент.

Напомним, ВОЗ доставила первую гуманитарную помощь беженцам на белорусско-польской границе. В скором времени туда направят лекарства, которые необходимы мигрантам. Также всех нелегалов будут прививать от COVID-19. Вакцинировать собираются препаратом китайского производства "Синофарм".

На днях Путин и Лукашенко обсудили по телефону миграционный кризис. Деталей переговоров не раскрыли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943342-lukashenko-oproverg-informatsiyu-o-perebrasyvanii-nelegalov-cherez-granitsu/