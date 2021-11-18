Мигрантов на белорусско-польской границе будут прививать от COVID-19

белорусский сенатор Виктор Лискович рассказал, что мигрантов на границе будут прививать вакциной от COVID-19. Вакцинировать будут препаратом китайского производства "Синофарм", передает Telegram-канал Shot.
Лискович является председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию.
Мера была предприняла после того, как один из беженцев был госпитализирован с положительным COVID-19.
Тем временем официальные лица Польши сообщили, что мигранты начали предпринимать попытку попасть на польскую территорию с помощью лодок.
"Возле села Славатичи патрулирующие границу солдаты заметили трех человек в лодке на пограничной реке Буг. При виде силовиков эти люди повернули назад", - рассказал представитель Надбужаньского отряда Пограничной стражи Дариуш Синицкий.
Также польские пограничники сообщили, что беженцы предприняли попытку пересечь реку Буг вплавь. В ходе инцидента минимум один из них погиб, передает РИА Новости.
Синицкий добавил, что польские солдаты заметили в кустах нескольких нелегалов. Он предположил, что у этих людей был план проникнуть в страну.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942845-migrantov-na-belorussko-polskoy-granitse-budut-privivat-ot-covid-19/