Мигрантов на белорусско-польской границе будут прививать от COVID-19

Мигрантов на границе будут прививать от COVID-19. Фото: Telegram/Shot

белорусский сенатор Виктор Лискович рассказал, что мигрантов на границе будут прививать вакциной от COVID-19. Вакцинировать будут препаратом китайского производства "Синофарм", передает Telegram-канал Shot.

Лискович является председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию.

Мера была предприняла после того, как один из беженцев был госпитализирован с положительным COVID-19.

Тем временем официальные лица Польши сообщили, что мигранты начали предпринимать попытку попасть на польскую территорию с помощью лодок.

"Возле села Славатичи патрулирующие границу солдаты заметили трех человек в лодке на пограничной реке Буг. При виде силовиков эти люди повернули назад", - рассказал представитель Надбужаньского отряда Пограничной стражи Дариуш Синицкий.

Также польские пограничники сообщили, что беженцы предприняли попытку пересечь реку Буг вплавь. В ходе инцидента минимум один из них погиб, передает РИА Новости.

Синицкий добавил, что польские солдаты заметили в кустах нескольких нелегалов. Он предположил, что у этих людей был план проникнуть в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942845-migrantov-na-belorussko-polskoy-granitse-budut-privivat-ot-covid-19/