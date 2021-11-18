Польша обвинила белорусских пограничников в руководстве действиями мигрантов

Польша обвинила Беларусь в руководстве действиями мигрантов. Фото: Twitter/министерство обороны Польши

Польские власти обвинили пограничников Беларуси в руководстве действиями нелегалов на границе. Об этом они сообщили в Twitter.

"Сегодня ночью произошла инспирированная белорусами попытка незаконного пересечения границы в Дубичах Церкевных. Группа из около 100 мигрантов была сдержана польскими службами", - говорится в сообщении министерства обороны Польши.

По словам представителей ведомства, белорусские силы сначала провели разведку. А затем предприняли попытку помочь беженцам перейти на польскую территорию.

"Скорее всего они повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров", - утверждают в сообщении ведомства.

Ранее белорусские военные обвинили польские силы в использовании специальных средств с химикатами.

Напомним, правительство Польши назвало дату строительства стены на границе с Беларусью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942817-polsha-obvinila-belorusskih-pogranichnikov-v-rukovodstve-deystviyami-migrantov/