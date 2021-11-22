ВОЗ доставила беженцам на белорусско-польской границе первую гумпомощь

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Мигрантам, находящимся на польско-белорусской границе, доставили первую гуманитарную помощь от Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

Как сообщил руководитель проекта в офисе ВОЗ в Минске Олег Дубовик, беженцам, учитывая ситуацию с COVID-19, раздали гигиенические наборы, которые включают антисептик для рук, маски, жидкое мыло, зубную пасту, влажные салфетки, туалетную бумагу.

По его словам, ВОЗ также направит лекарства, которые могут пригодиться мигрантам в экстренных ситуациях.

Ранее белорусский сенатор Виктор Лискович рассказал, что мигрантов на границе будут прививать вакциной от коронавируса. Вакцинировать будут препаратом китайского производства "Синофарм".

Также мигранты на белорусско-польской границе начали жаловаться на симптомы ОРВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943331-voz-dostavila-bezhentsam-na-belorussko-polskoy-granitse-pervuyu-gumpomosch/