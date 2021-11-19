Четыре польских солдата пострадали в результате столкновений с мигрантами на границе

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Четыре польских солдата пострадали при столкновениях с мигрантами на границе.

Министерство обороны Польши сообщило, что нелегальные мигранты на границе с Беларусью продолжали ночью предпринимать попытки штурмовать границу. В результате четыре польских солдата пострадали при столкновениях с ними, передает Telegram-канал РИА Новости.

У пострадавших солдат имеются мелкие травмы из-за попадания камней.

Белорусский Красный крест показал, чем питаются нелегалы на границе. Оказалось, ежедневно для них готовится две тонны каши на обед. Помимо этого на них также уходит восемь тонн фруктов и консервов.

Тем временем беженцы заявили журналистам, что не намерены никуда уезжать. Они останутся на белорусско-польской границе.

"В Ираке нет будущего, почему мы должны возвращаться? Так что мы ждем, все думают, что шанс есть", - говорит одна из опрошенных девушек.

В случае, если границы не откроют, они все останутся в центре, говорит беженка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943044-chetyre-polskih-soldata-postradali-v-rezultate-stolknoveniy-s-migrantami-na-granitse/