Сотни нелегалов собрались вылететь обратно в Ирак из Беларуси

Мигранты возвращаются из Беларуси в Ирак. Кадр из видео: Telegram/Shot

Несколько сотен мигрантов готовятся вылететь домой в Ирак из Беларуси, передает Telegram Shot.

В минском аэропорту скопились несколько сотен нелегальных мигрантов. Все они собираются вылететь обратно к себе на родину в Ирак. Хотя только недавно стремились попасть в Польшу, а затем оттуда в европейские страны.

Но многие из них не отчаиваются. Они утверждают, что это шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед и наконец попасть в Европу. Но уже другими способами.

Сами же страны Евросоюза уже начали готовиться к тому, чтобы наоборот предотвратить поток нелегальных мигрантов на свои территории.

К примеру, европейский магазин спортивных товаров "Декатлон" прекратил выпускать в продажу каноэ на севере Франции. Они опасаются, что беженцы смогут попасть в Великобританию на лодках.

Польские пограничники сообщили, что некоторые из мигрантов предпринимали попытку попасть на территорию Польши при помощи лодок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942869-sotni-nelegalov-sobralis-vyletet-obratno-v-irak-iz-belarusi/