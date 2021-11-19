Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на польско-белорусской границе

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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, передает Telegram-канал Пул Первого.

Телефонная беседа состоялась между главами двух стран. Однако о подробностях переговоров пока ничего не сообщается. В прошлый раз лидеры обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе.

"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

Ранее главы России и Беларуси обсудили действия американских сил и НАТО в Черном море. Александр Лукашенко назвал их поведение "мерзопакостным".

Недавно Путин высказался насчет ситуации, которая сложилась на белорусской-польской границе. Он заявил, что российская сторона не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Также конфликт на пограничной территории президент Беларуси обсудил лично с Меркель.

Что именно они обсуждали, стороны договорились пока не разглашать. Известно, что после этого Меркель пообещала повторно связаться с Лукашенко после обсуждения вопроса мигрантов с представителями ЕС.

Напомним, в сентябре Путин и Лукашенко обсудили вопрос введения единой валюты для обеих стран. Их встреча состоялась в Кремле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943025-putin-i-lukashenko-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-na-polsko-belorusskoy-granitse/