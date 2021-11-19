Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на польско-белорусской границе

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, передает Telegram-канал Пул Первого.
Телефонная беседа состоялась между главами двух стран. Однако о подробностях переговоров пока ничего не сообщается. В прошлый раз лидеры обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе.
"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.
Ранее главы России и Беларуси обсудили действия американских сил и НАТО в Черном море. Александр Лукашенко назвал их поведение "мерзопакостным".
Недавно Путин высказался насчет ситуации, которая сложилась на белорусской-польской границе. Он заявил, что российская сторона не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Также конфликт на пограничной территории президент Беларуси обсудил лично с Меркель.
Что именно они обсуждали, стороны договорились пока не разглашать. Известно, что после этого Меркель пообещала повторно связаться с Лукашенко после обсуждения вопроса мигрантов с представителями ЕС.
Напомним, в сентябре Путин и Лукашенко обсудили вопрос введения единой валюты для обеих стран. Их встреча состоялась в Кремле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943025-putin-i-lukashenko-obsudili-po-telefonu-situatsiyu-na-polsko-belorusskoy-granitse/