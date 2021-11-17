Польша назвала дату начала строительства стены на границе с Беларусью

Польско-белорусская граница. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Польский сенатор Кшиштоф Мруз сообщил, что строительство стены на границе с Беларусью начнется в середине декабря этого года, передает РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение.

Строительство заграждения высотой пять метров и протяженностью 180 километров на польско-белорусской границе начнется уже 15 декабря.

"Мы заканчиваем выбор исполнителей. Физически строительство начнется 15 декабря", – заявил Мруз.

Стена будет оснащена камерами ночного и дневного видения, а также датчиками движения. Строительство конструкции будет вестись круглосуточно в три смены. Пока же там временно установлено заграждение из колючей проволоки.

Ранее мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, стали закидывать польских силовиков камнями. В ответ на агрессию польские пограничники начали стрелять из водомета и использовать светошумовые гранаты.

Позже Минск заявил о применении Польшей спецсредств с химикатами против мигрантов на границе.

Кроме того, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил, что польские силовики отразили еще один штурм мигрантов на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942639-polsha-nazvala-datu-nachala-stroitelstva-steny-na-granitse-s-belarusyu/