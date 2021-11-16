Польша заявила, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты

Польские пограничники. Кадр из видео: Twitter/министерства национальной обороны Польши

Польские силовики заявили, что белорусская сторона предоставила мигрантам шумовые гранаты. Об этом они написали в Twitter.

"Мигранты были обеспечены белорусскими службами шумовыми гранатами и забросали ими польских солдат и сотрудников Пограничной стражи", - гласит сообщение министерства национальной обороны Польши.

На белорусско-польской границе начались столкновения между мигрантами и польскими силовиками. Беженцы начали закидывать последних камнями и предприняли попытку штурмом пройти на территорию Польши.

Сотрудники белорусских спецслужб прибыли к польской границе, передает Telegram РИА Новости.

По сообщениям белорусских СМИ, силовики Польши поливали беженцев разъедающей глаза жидкостью. Многие нелегалы пожаловались на кашель и тошноту.

На этих кадрах ребенку закрывают глаза полиэтиленовым пакетом, чтобы защитить от газа.

Ранее официальные лица Польши выразили опасение, что мигрантов могут на границе снабдить оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942467-polsha-zayavila-chto-belorusskaya-storona-predostavila-migrantam-shumovye-granaty/