Польские силовики отразили штурм мигрантов с лазерами и петардами

Польско-белорусская граница. Фото: Territorial Defence Forces of Poland's Ministry of National Defence via Getty Images

Пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил, что польские силовики отразили еще один штурм мигрантов на границе.

Станислав Жарын написал в Twitter, что нелегальные мигранты с помощью белорусских военных пытались проникнуть в Польшу.

"Очередная попытка массово проникнуть на территорию Польши, совершенная иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросались камни", – заявил он, добавив, что им удалось пресечь попытку штурма.

Накануне мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, стали закидывать польских силовиков камнями. В ответ на агрессию польские пограничники начали стрелять из водомета и использовать светошумовые гранаты.

Позже Минск заявил о применении Польшей спецсредств с химикатами против мигрантов на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942642-polskie-siloviki-otrazili-shturm-migrantov-s-lazerami-i-petardami/