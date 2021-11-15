Появились кадры с тысячной толпой беженцев на границе Польши и Беларуси

Польско-белорусская граница. Фото: РИА Новости

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной: в данный момент там собрались не менее 3,5 тысяч мигрантов.

После сообщения о том, что люди начали покидать стихийный лагерь, на КПП "Кузница" со стороны Беларуси собрались порядка 3,5 тыс. мигрантов.

Ранее официальный представитель госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП "Брузги" на границе с Польшей.

По его словам, беженцы имеют мирные намерения, а во главе колонны идут женщины с маленькими детьми.

Telegram-канал "SB.BY Беларусь сегодня" сообщил о том, что часть мигрантов перебралась через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками. У ограждений на некоторое время образовалась давка, люди продолжали прибывать.

Позже в Сети начали публиковать видеозаписи с польско-белорусской границы. Там видно, что в пограничной зоне собираются тысячи людей.

Источник в белорусских органах сообщил РИА Новости о том, что некоторые из беженцев находятся прямо на линии границы между двумя странами, другая часть расположилась в пункте пропуска.

Следом польские пограничники заявили, что слышат звуки выстрелов и перезарядки оружия со стороны Беларуси. При этом, подчеркивается, что польские силовики ожидают скорой попытки прорыва госграницы.

Власти Литвы, Латвии и Эстонии коллективно осудили действия правительства Беларуси в связи с миграционным кризисом, а также выразили поддержку Польше и действиям, которые предпринимаются "для защиты внешних границ ЕС".

Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Россия принимает в кризисе непосредственное участие.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - заявил глава государства.

В ЕС заявили, что начали собирать данные по авиакомпаниям, которые могут заниматься перевозкой мигрантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942295-poyavilis-kadry-s-tysyachnoy-tolpoy-bezhentsev-na-granitse-polshi-i-belarusi/