Появились кадры с тысячной толпой беженцев на границе Польши и Беларуси

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной: в данный момент там собрались не менее 3,5 тысяч мигрантов.
После сообщения о том, что люди начали покидать стихийный лагерь, на КПП "Кузница" со стороны Беларуси собрались порядка 3,5 тыс. мигрантов.
Ранее официальный представитель госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП "Брузги" на границе с Польшей.
По его словам, беженцы имеют мирные намерения, а во главе колонны идут женщины с маленькими детьми.
Telegram-канал "SB.BY Беларусь сегодня" сообщил о том, что часть мигрантов перебралась через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками. У ограждений на некоторое время образовалась давка, люди продолжали прибывать.
Позже в Сети начали публиковать видеозаписи с польско-белорусской границы. Там видно, что в пограничной зоне собираются тысячи людей.
Источник в белорусских органах сообщил РИА Новости о том, что некоторые из беженцев находятся прямо на линии границы между двумя странами, другая часть расположилась в пункте пропуска.
Следом польские пограничники заявили, что слышат звуки выстрелов и перезарядки оружия со стороны Беларуси. При этом, подчеркивается, что польские силовики ожидают скорой попытки прорыва госграницы.
Власти Литвы, Латвии и Эстонии коллективно осудили действия правительства Беларуси в связи с миграционным кризисом, а также выразили поддержку Польше и действиям, которые предпринимаются "для защиты внешних границ ЕС".
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Россия принимает в кризисе непосредственное участие.
"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", - заявил глава государства.
В ЕС заявили, что начали собирать данные по авиакомпаниям, которые могут заниматься перевозкой мигрантов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942295-poyavilis-kadry-s-tysyachnoy-tolpoy-bezhentsev-na-granitse-polshi-i-belarusi/