Путин о мигрантах в Европе: Сами создали условия, чтобы сотни тысяч людей туда поехали

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин считает, что на Россию пытаются возложить ответственность за кризис с беженцами. Он отметил, что РФ в этом деле ни при чем. По словам российского лидера, ключевое звено необходимо искать в ЕС.

Свое мнение по данному вопросу он высказал в рамках проекта "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", - заявил Владимир Путин.

Также президент России полностью отверг обвинение в том, что "Аэрофлот" как-то может быть причастен к миграционному кризису на границе между Польшей и Беларусью.

"Хоть один самолет "Аэрофлота" кого-то перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто- то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем?" - задается вопросом президент.

Напомним, что недавно Путин уже комментировал происходящее на границе Беларуси и ЕС. Мигранты, как отмечал российский лидер, могли прилететь в Минск на чартерных рейсах.

Сегодня стало известно о гибели польского солдата на границе с Беларусью. Также мы писали, что около 50 мигрантов прорвались на территорию Польши.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942116-putin-o-migrantah-v-evrope-sami-sozdali-usloviya-chtoby-sotni-tysyach-lyudey-tuda-poehali/