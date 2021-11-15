Госсекретарь США: Лукашенко отвлекает внимание от действий России против Украины

Энтони Блинкен. Фото: Felipe Stanley/Agencia Press South/Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Беларусь миграционным кризисом отвлекает внимание от действий Москвы на границе с Украиной, говорится на сайте госдепартамента.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Энтони Блинкен в своем разговоре осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали президента Беларуси Александра Лукашенко уважать права человека и основные свободы белорусского народа.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной", ­– приводит слова Блинкена пресс-секретарь Нед Прайс.

Отмечается, что госсекретарь США также поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Соединенные Штаты, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставить Москву заплатить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе", – добавил пресс-секретарь госдепартамента США.

Ранее Владимир Путин заявил, что на Россию пытаются возложить ответственность за кризис с беженцами. Он отметил, что РФ в этом деле ни при чем. По словам российского лидера, ключевое звено необходимо искать в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942142-gossekretar-ssha-lukashenko-otvlekaet-vnimanie-ot-deystviy-rossii-protiv-ukrainy/