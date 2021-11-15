Первые группы мигрантов начали покидать лагерь у границы с Польшей

Нелегалы на белорусско-польской границе. Кадр из видео: Telegram/Sputnik Беларусь

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что обвинения западных стран в том, что страна стимулирует процесс нелегальной миграции, являются абсурдными.

"Совершенно абсурдно полагать, что Беларусь, которая на протяжении десятков лет демонстрирует максимально ответственный подход к миграционным вопросам, будет хоть каким-либо образом стимулировать процессы нелегальной миграции. Как страна транзита мы, наоборот, несем существенные издержки. И понятно, что это не в наших интересах", - говорит пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он отметил, что все обвинения подобного рода "беспочвенны, несостоятельны, противоречат реальности и здравому смыслу". И что официальные лица Беларуси не позволят "обвинять себя в этом", передает РИА Новости.

Тем временем первые группы нелегалов решили покинуть стихийный лагерь на границе с Польшей.

"Большая колонна беженцев вышла в сторону погранперехода "Брузги". Их сопровождают белорусские силовики", - говорится в сообщении Telegram Sputnik Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942268-pervye-gruppy-migrantov-nachali-pokidat-lager-u-granitsy-s-polshey/