Ситуация на границе направлена на вовлечение в конфликт России, заявил Лукашенко

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: OKSANA MANCHUK/BELTA/AFP via Getty Images

Президент Беларуси заявил, что ситуация на белорусско-польской границе накаляется, чтобы вовлечь в конфликт Россию.

"Ясно, что накаляется обстановка на госгранице, и ясно, с каким прицелом. Мы же это прекрасно понимаем. Не зря же они через запятую: "Лукашенко виноват", следом - Путин, "Беларусь виновата", следом - Россия виновата. Ясно, что это нацелено на эскалацию напряженности", - говорит Лукашенко.

Он добавил, что около лагерей с мигрантами на границе на территории Беларуси организована охрана, чтобы злоумышленники не смогли подбросить нелегалам ружье, передает РИА Новости.

"Мы же его вынуждены охранять, чтобы туда оружие не подбросили. Я уже сколько раз об этом говорил, но продолжаются эти упреки", - сказал президент Беларуси.

По словам Лукашенко, Беларусь делает все возможное, чтобы беженцы не скапливались на приграничной территории. Но нелегалы сами не хотят возвращаться домой. Само же правительство Беларуси готово отправить мигрантов бесплатно домой, если они передумали идти дальше в Европу.

"Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет", - говорит Лукашенко.

Но даже после такого предложения нелегалы возвращаться домой не желают, передает Sputnik Беларусь.

"Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет", - объяснил белорусский глава.

Ранее польское правительство сообщило, что на границе с Беларусью будет построена стена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942247-situatsiya-na-granitse-napravlena-na-vovlechenie-v-konflikt-rossii-zayavil-lukashenko/