Лукашенко заявил о попытках подбросить мигрантам на границе с Польшей оружие

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси заявил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей злоумышленники специально пытаются подбросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт, передает РИА Новости.

"Кроме того, заметил глава государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт", - говорится в официальном сообщении белорусского правительства.

Помимо этого Лукашенко поручил в срочном порядке поднимать тему положения нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе в международных организациях.

"Задача министерству иностранных дел - в ООН и других международных структурах очень жестко поднимать соответствующие вопросы", - заявил глава Беларуси.

Кроме того, белорусское правительство не должно прощать представителей Евросоюза, если последние введут еще один пакет санкций против них.

"Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. На этот пятый пакет, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко - ред.), вам было поручение: мы им прощать ничего не должны", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее Польша предупредила о возможной "вооруженной" эскалации на границе с Беларусью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941727-lukashenko-zayavil-o-popytkah-podbrosit-migrantam-na-granitse-s-polshey-oruzhie/