Алматинцев хотят предупреждать о землетрясениях с помощью мобильного приложения

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК рассказал, какая работа ведется по оповещению населения об угрозах природного и техногенного характера, передает корреспондент NUR.KZ.

Бауыржан Сыздыков сообщил, что МЧС активно использует в своей работе мобильные приложения, одним из которых является Darmen.

"Приложение включает в себя бесплатный сервис оповещения населения, который позволяет оперативно получать уведомления такие, как: о закрытии и открытии трасс, отмене занятий в учебных заведениях, штормовых предупреждениях. У МЧС имеются дальнейшие планы по расширению возможностей Darmen", – сказал спикер.

В справочной информации к брифингу сказано, что совместно с акиматом Алматы приложение планируют подключить к системам раннего оповещения о землетрясении и мониторинга состояния моренных озер (это водоем, образованный при движении ледника, – прим. ред.) и схода селей.

"В случае появления масштабных угроз в Darmen напрямую с датчиков, установленных вокруг Алматы, будут оперативно идти уведомления для населения", – заверил спикер.

В этой связи он рекомендовал казахстанцам загрузить мобильное приложение Darmen в свои смартфоны и своих близких.

Следует отметить, что в приложение Darmen интегрировано приложение "Гражданская оборона". В итоге вкладка позволяет ознакомиться с правилами безопасного поведения, организации и ведения гражданской обороны в виде понятных памяток и инструкций.

Добавим, что вопрос сейсмобезопасности стал актуальным для казахстанцев после разрушительных землетрясений в Турции, которые стали причиной гибели десятков тысяч людей.

После в МЧС РК рассказали, как в случае сильного землетрясения будут спасать жителей Алматы. В ведомстве также высказались о том, безопасно ли находиться в метро при землетрясении в южной столице.

Тем временем вопрос сейсмической безопасности вызвал интерес и у политолога Досыма Сатпаева, который предположил, с какими трудностями столкнется мегаполис в случае сильного землетрясения. Он напомнил, что в истории южной столицы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Однако, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.

В середине февраля вице-премьер-министр Роман Скляр рассказал, нужно ли алматинцам беспокоиться по поводу сейсмобезопасности города.

Между тем вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев рассказал, сколько зданий может быть разрушено в Алматы в случае сильного землетрясения. Он также назвал самые опасные районы города, если произойдут подземные толчки и колебания земной поверхности.

Напомним, что 27 февраля в 279 километрах от города Алматы произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,9. В южной столице их сила ощущалась в районе 2 баллов.

Департамент по ЧС города Алматы на своем официальном сайте напоминает о порядке действий при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы находитесь на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома, толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи;

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2011323-almatintsev-hotyat-preduprezhdat-o-zemletryaseniyah-s-pomoschyu-mobilnogo-prilozheniya/