Как будут спасать алматинцев в случае сильного землетрясения, рассказали в МЧС

Алматы. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Насколько службы экстренного реагирования готовы к возможному разрушительному землетрясению, куда будут эвакуировать жителей и что делать алматинцам в случае объявления о сильных подземных толчках, рассказали корреспонденту NUR.KZ в МЧС РК.

Корреспондент NUR.KZ направил официальный запрос в пресс-службу МЧС РК с просьбой прокомментировать моменты, которые беспокоят многих алматинцев. Публикуем вопросы редакции и ответы, которые получили от ведомства.

Какими ресурсами сейчас располагает МЧС для экстренного реагирования на случай сильного землетрясения в Алматы?

Реагирование сил и средств МЧС и служб гражданской защиты на ликвидацию ЧС в том числе и на разрушительные землетрясения, предусмотрено Планом действий по ликвидации ЧС глобального и регионального масштабов, утвержденного приказом МЧС от 3 февраля 2021 года №54, которым утверждена группировка сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий землетрясений на территории страны.

Для ликвидации последствий землетрясений в Алматы предусмотрена группировка служб гражданской защиты Алматы в количестве 13 223 человека и 1 851 единица техники, а также дополнительные силы и средства в количестве 56 063 человека и 9 832 единицы техники, которые разделены на три эшелона.

В состав данной группировки входят силы и средства Астаны, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.

Каков алгоритм действий сотрудников ЧС на случай сильного землетрясения в Алматы? В какой очередности будут эвакуированы жители Алматы? Куда именно они будут эвакуированы?

В случае возникновения разрушительного землетрясения личный состав территориального подразделения действует согласно Плану действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Алматы, где осуществляют следующие мероприятия:

Направляют силы и средства аварийно-спасательных служб, охраны общественного порядка в район землетрясения для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ. Эти работы включают в себя следующие пункты.

разведку зоны ЧС с использованием наземной, авиационной техники и данных дистанционного зондирования земли;

разведку наличия подъездных путей в зону ЧС;

поиск и спасение пострадавших в зоне ЧС;

деблокирование пострадавших из завалов строительных конструкций, замкнутых помещений, из поврежденных и разрушенных зданий и сооружений;

локализацию и тушение пожаров, проведение противодымных мероприятий на участках (объектах) ведения аварийно-спасательных работ;

оборудование и расчистку путей движения в зоне разрушений;

укрепление конструкций, угрожающих обрушением;

оказание пострадавшим экстренной медицинской и психологической помощи;

эвакуация пострадавших из зон опасности ( мест блокирования ) в пункты сбора пострадавших или в медицинские пункты;

) в пункты сбора пострадавших или в медицинские пункты; вывод населения из опасных мест в безопасные районы;

проведение первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению населения;

принятие участия в локализации и обеззараживании источников заражения сильнодействующими ядовитыми и радиоактивными веществами;

принятие участия в локализации повреждений на коммунально-энергетических сетях и гидротехнических сооружениях;

Организация доставки пунктов управления и их развертывание; имущества и техники, необходимой для оснащения мест временного размещения личного состава; полевых госпиталей и лагерей для пострадавшего населения.

Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какими ресурсами располагает МЧС для борьбы с сильными пожарами, которые могут возникнуть после землетрясения?

В настоящее время противопожарная защита города Алматы обеспечивается 20-ю пожарными подразделениями Государственного учреждения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы. На вооружении Службы пожаротушения имеется 183 единицы автотехники (99 – основного, 33 – специального, 51 – вспомогательного назначения).

Ежедневно в пожарные подразделения на дежурство заступает в среднем 210-215 человек личного состава Службы, 40 единиц основной (автоцистерны), 16 единиц специальной и девять единиц вспомогательной техники.

В случае масштабных чрезвычайных происшествий, личный состав Службы переходит на усиленный вариант несения службы. Количество личного состава, находящегося на дежурстве, увеличивается вдвое, путем изменения графика несения службы (сутки через сутки), а также вводится в расчет вся имеющаяся резервная техника.

Способно ли алматинское метро выдержать землетрясение? Какие именно меры принимаются для безопасности жителей города, находящихся в метро во время землетрясения?

Метро Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При проектировании метрополитена учитывались сложные горно-геологические условия и высокая сейсмичность города.

В тоннелях через каждые 25-30 метров оборудованы деформационно-технические швы, которые обеспечивают полную сохранность подземных сооружений в случае землетрясения. Кроме того, предусматривались антисейсмические мероприятия, соответствующие общим принципам обеспечения сейсмостойкости. Тем самым, при строительстве метрополитена в городе Алматы были предусмотрены нагрузки сейсмичностью 9 баллов.

Каков алгоритм действий граждан на случай сильного землетрясения в Алматы? Куда именно им нужно обратиться и с кем связаться?

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Не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; Отойдите от мебели, окон, люстр; Найдите укрытие (дверной проем, стол, несущая стена), накройте голову руками; После прекращения толчков покиньте здание; Перед уходом из дома отключите воду, газ, электричество; Возьмите тревожный чемоданчик, в котором будут предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы и т.д. (его нужно подготовить заранее); При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями. В дальнейшем проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, где вам окажут необходимую помощь.

Какую именно разъяснительную работу проводит МЧС для информирования граждан об алгоритме действий на случай землетрясения? Существуют ли ресурсы, обратившись к которым жители Алматы могут узнать всю информацию об алгоритме действий на случай землетрясения?

На сегодняшний день для своевременного информирования населения об угрозе возникновения ЧС в Алматы готовы 843 сирены (зона покрытия – 100%) и к перехвату 671 телеканала и 24 радиоканалов посредством "Медиасервера".

С 2020 года на объектах образования, здравоохранения, массового пребывания людей размещены плакаты 4D с дополненной реальностью, предназначенных для наглядного обучения населения действиям при землетрясении. За основу взяты функции дополненной реальности, что позволяет визуально изучить действия при ЧС с помощью оживающего персонажа и моделирования чрезвычайной ситуации в формате 4D. Так, при наведении смартфона на плакат, мультяшный персонаж расскажет и покажет на простом для взрослых и детей примере, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации.

В городе Алматы по опыту Японии в пилотном режиме внедрена система раннего оповещения о землетрясениях. Она представляет из себя 28 сейсмостанций. В 2022 году завершен первый этап, установлено 11 сейсмостанций, до конца текущего года планируется завершить внедрение и установить дополнительно 17 сейсмостанций.

Данная система предназначена для оперативного оповещения населения о приближающемся землетрясении. Она будет интегрирована с мобильным приложением "Дармен", которое можно скачать бесплатно. Приложение планируют интегрировать с сейсмостанциями. Скачать приложение можно в AppStore и PlayMarket.

("Дармен" — приложение для граждан и предпринимателей, которое оповещает об отмене занятий в школах, изменении эпидемиологической ситуации, закрытии трасс и других опасных природных явлениях).

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Департамент по ЧС Алматы проводит каскадные тренинги по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. В них уже приняли участие свыше 500 тысяч человек. Так, каскадные тренинги сегодня признаны одними из самых современных методов обучения населения.

Суть тренинга проста и эффективна: руководители, прошедшие первый "каскад" обучения в ДЧС Алматы, расскажут от том, чему научились, коллегам в своих организациях и предприятиях, таким образом образуя второй "каскад" передачи информации. Таких "каскадов" может быть множество. Таким образом получится охватить как можно больше людей, и донести до них всю необходимую информацию.

В феврале ДЧС города Алматы планирует обучить по каскадному методу четыре категории,: медсестер и врачей; сотрудников категорированных объектов гражданской обороны и объектов управления общественного здравоохранения; сотрудников ТРЦ, ТЦ, ЦОНов, объектов транспорта; сотрудников организаций, на базе которых созданы пункты выдачи средств индивидуальной защиты населения.

Напомним, раннее мы сообщали, может ли в Алматы произойти разрушительное землетрясение и готов ли к нему город.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009295-kak-budut-spasat-almatintsev-v-sluchae-silnogo-zemletryaseniya-rasskazali-v-mchs/