Самые опасные районы в случае землетрясения в Алматы назвали в МЧС

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК рассказал, сколько зданий может быть разрушено в Алматы в случае сильного землетрясения, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга журналисты отметили, что, по словам экспертов, в случае сильного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий. В связи с этим они поинтересовались мнением вице-министра по ЧС РК Ибрагима Кульшимбаева касательно данной информации.

"Я согласен, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит. Основные – это все горные районы города", – сообщил в ответ Ибрагим Кульшимбаев.

Так, по его словам, наименее опасным является Турксибский район.

"Другие (районы города – прим. ред.) находятся на разломах, и там опасность более высокая. С тем, что при землетрясении будет разрушено 60% зданий, я не могу согласиться. Но по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий", – резюмировал спикер.

Отметим, что вопрос сейсмобезопасности стал беспокоить казахстанцев после того, как в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений, повлекших за собой человеческие жертвы.

После в МЧС РК рассказали, как в случае сильного землетрясения будут спасать жителей Алматы. В ведомстве также высказались о том, безопасно ли находиться в метро при землетрясении в южной столице.

Вопрос сейсмической безопасности вызвал интерес и у политолога Досыма Сатпаева, который предположил, с какими трудностями столкнется Алматы в случае сильного землетрясения.

Он напомнил, что в истории Алматы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Но, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.

А на прошлой неделе вице-премьер-министр Роман Скляр рассказал, нужно ли беспокоиться алматинцам по поводу сейсмобезопасности города.

Между тем сегодня утром, 23 февраля, жители южной столицы почувствовали землетрясение, эпицентр которого располагался в Таджикистане. В Алматы ощутимость составила 2-3 балла.

В ДЧС города Алматы сообщили, что в случае возникновения крупномасштабной ЧС в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.

Что делать при землетрясении

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение.

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010559-samye-opasnye-rayony-v-sluchae-zemletryaseniya-v-almaty-nazvali-v-mchs/