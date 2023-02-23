В Алматы почувствовали землетрясение, произошедшее в Таджикистане

Алматы. Иллюстративное фото: Максим Золотухин

23 февраля в 06:37 жители Алматы почувствовали землетрясение, эпицентр которого располагался в Таджикистане, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент по ЧС Алматы.

По данным ведомства, эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

В Алматы ощутимость составила 2-3 балла.

Интерактивная карта землетрясений за последние 24 часа. Скриншот: emsc-csem.org

"Соответствующие госорганы оповещены о землетрясении. На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается также, что, по данным "Казселезащиты", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образовании трещин не выявлено.

В департаменте добавили, что в случае возникновения крупномасштабной ЧС в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова.

Пункты предназначены для сбора, временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Найти их адреса можно в приложении 2GIS и на официальных сайтах акимата и ДЧС.

Пункты сбора населения при ЧС на карте Алматы. Скриншот: 2gis.kz

Напомним, сегодня утром в Таджикистане, у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Что будет при землетрясении в Алматы

После серии разрушительных землетрясений в Турции корреспондент NUR.KZ направил запрос в МЧС РК, чтобы узнать, насколько службы экстренного реагирования готовы к возможному разрушительному землетрясению в Алматы - южная столица Казахстана располагается в сейсмоопасной зоне.

В министерстве нам рассказали, куда будут эвакуировать жителей и что делать алматинцам в случае объявления о сильных подземных толчках. Подробные ответы можно прочитать здесь.

Спасатели также подробно разъяснили, почему во время землетрясения безопасно находиться в алматинском метро.

Между тем, политолог Досым Сатпаев и экономист Касымхан Каппаров рассказали, с какими трудностями столкнется Алматы в случае сильного землетрясения.

Досым Сатпаев напомнил, что в истории Алматы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Но, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.

Что делать при землетрясении

Ранее мы рассказывали о правилах поведения при землетрясении.

Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение, говорится на сайте "Электронного правительства".

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Как действовать при внезапном обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.

Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его.

Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (тел. 102), пожарных (тел. 101), врачей (тел. 103), спасателей (тел. 112).

Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010488-zemletryasenie-v-2-3-balla-oschutili-zhiteli-almaty/