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Из-за чего интернет в Казахстане мог плохо работать в праздники, спросили у главы Минцифры

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Улитка на ноутбуке
Улитка на ноутбуке. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на брифинге правительства объяснил сбои связи и интернета в Казахстане в День независимости - 16 декабря, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, с чем были связаны проблемы со связью 16 декабря, которые по их данным наблюдались у некоторых казахстанцев.

Многие граждане, по словам журналистов, считают, что это было связано с тем, что власти боялись митингов, различных протестов. В связи с чем якобы и блокировалась связь.

"У меня такой информации нет, что это связано с митингами. А с чем это связано? Вы знаете, у нас в стране очень много баз данных. Они между собой все интегрированы. Очень большие запросы и процессы скрываются за этими технологиями. Поэтому сбой может происходить в любой организации, в любом банке, в любом госоргане, в любой стране.

Поэтому на то и мы, специалисты, чтобы по мере возникновения таких сбоев быстро решать вопросы. По моей информации мы быстро отреагировали, решили эти вопросы. Не было такого, что 3-4 дня люди сидели с проблемами из-за того, что был какой-то сбой", - отметил он.

Представители СМИ поинтересовались, стоит ли ожидать казахстанцам таких же проблем на новогодние праздники.

"Какие-либо если сбои происходят, мы на них автоматически реагируем, на любые инциденты. Ожидаем, что таких сбоев на ближайшие праздники не будет", - заверил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Ранее гава Минцифры в кулуарах сената ответил на жалобы казахстанцев на плохое качество мобильного интернета в стране.

Напомним, в мае этого года сразу два вице-министра цифрового развития признали наличие проблем с интернетом по Казахстану. По их словам, такая ситуация наблюдается даже в Астане.

В июле этого года сбой произошел в работе Kcell и Activ. Как пояснили в компании, некорректная работа услуг связи наблюдалась у порядка 20% абонентов. А в сентябре массовый сбой произошел у абонентов Beeline в Астане.

Также в феврале этого года представители сотовых операторов рассказывали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Стоит также отметить, что еще в апреле прошлого года экс-премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

В июле того же года экс-глава Минцифры Багдат Мусин, объясняя президенту Касым-Жомарту Токаеву ситуацию с плохим интернетом в Астане, назвал причинами проблемы радиофобов и низкие тарифы на Сеть.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2204139-problemy-so-svyazyu-v-kazahstane-v-den-nezavisimosti-prokommentirovali-v-mincifry/

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