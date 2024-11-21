Пока не улучшат качество связи: главу Минцифры спросили о запрете для операторов
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Глава Минцифры в кулуарах сената ответил на жалобы казахстанцев на плохое качество мобильного интернета в стране, передает корреспондент NUR.KZ.
Жаслан Мадиев заявил, что какой-то особой политики со стороны государства с точки зрения регулирования гигабайтов и тарифов за последнее время не было.
"Наверное, вы используете тяжелый трафик, видео постоянно (поэтому гигабайты быстро расходуются - прим. ред.). Я вам рекомендую, где есть Wi-Fi - подключиться к нему. Я так делаю сам. Нет, такой заявки (на повышение тарифов - прим. ред.) не было", - добавил он.
Журналисты в связи с этим поинтересовались, могут ли наложить запрет на тот период, пока сотовые операторы не улучшат качество связи.
"Нет, цены у нас не регулируются согласно Предпринимательскому кодексу. Такой запрет ставить нельзя, иначе как они будут инвестировать? Они же большие деньги вкладывают в базовые станции, антенно-мачтовые сооружения. Это большие инвестиции. Мы же живем в постоянно развивающемся мире, и Казахстан также развивается. У нас растут города, строятся новые объекты - каждый новый объект, высотные здания также могут влиять на появление белых пятен", - пояснил Жаслан Мадиев.
Напомним, в мае этого года сразу два вице-министра цифрового развития признали наличие проблем с интернетом по Казахстану. По их словам, такая ситуация наблюдается даже в Астане.
В июле этого года сбой произошел в работе Kcell и Activ. Как пояснили в компании, некорректная работа услуг связи наблюдалась у порядка 20% абонентов.
А в сентябре массовый сбой произошел у абонентов Beeline в Астане.
Также в феврале этого года представители сотовых операторов рассказывали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.
Стоит также отметить, что еще в апреле прошлого года экс-премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.
В июле того же года экс-глава Минцифры Багдат Мусин, объясняя президенту Касым-Жомарту Токаеву ситуацию с плохим интернетом в Астане, назвал причинами проблемы радиофобов и низкие тарифы на Сеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2190482-poka-ne-uluchshat-kachestvo-svyazi-glavu-mincifry-sprosili-o-zaprete-dlya-operatorov/