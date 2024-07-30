Сбой произошел в работе Kcell и Activ: пользователи остались без связи и интернета

В Сети казахстанцы сообщают о проблемах со связью в Алматы и Астане у пользователей Kcell и Activ. В компании прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Сбой в работе сотового оператора произошел в Казахстане, что отразилось на доступности услуг у пользователей Kcell и Activ.

По запросу корреспондента NUR.KZ в пресс-службе компании прокомментировали ситуацию.

"АО "Кселл" касательно перебоев с услугой голосовой связи и интернета на сети Activ и Kcell сообщает, что действительно у порядка 20% абонентов наблюдается некорректная работа услуг.

Техническими специалистами компании в настоящее время выясняется причина сбоя, параллельно в активном режиме ведутся восстановительные работы.

Компания приносит искренние извинения своим абонентам за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе АО "Кселл".

В комментариях в Сети пользователи обсуждают произошедшее. Кто-то жалуется, кто-то шутит, а кто-то видит и преимущества в ситуации:

"Актив вчера - пассив сегодня", Только начал работать, вообще не было связи. У меня Kcell", "А что случилось? Ни интернета, ни звонков!", "Я так паниковала", "Пользователи Activ, что с лицом?", "2 часа без инета", "Меня этот сбой заставил загрузить обновление ПО, которое я полгода откладывал..." - пишут казахстанцы в Telegram.

Напомним, в феврале этого года представители сотовых операторов рассказали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Представитель Kcell сообщил, что "где-то мы действительно не успеваем и есть обоснованные претензии потребителей". Также он рассказал о других плохой связи - это длительность строительства станций, радиофобия в обществе и необходимость устанавливать в бизнес-центрах внутренние станции, усиливающие сигнал, что может быть затратно для собственников зданий.

Также напомним, ранее в июле в работе Microsoft произошел сбой, что повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру. Мы писали о том, как себя чувствовали аэропорты Алматы и Астаны в это время.