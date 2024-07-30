Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сбой произошел в работе Kcell и Activ: пользователи остались без связи и интернета

Опубликовано:

Девушка держит в руках смартфон, на заднем плане включен телевизор
Девушка держит в руках смартфон. Иллюстративное фото: Freepik

В Сети казахстанцы сообщают о проблемах со связью в Алматы и Астане у пользователей Kcell и Activ. В компании прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Сбой в работе сотового оператора произошел в Казахстане, что отразилось на доступности услуг у пользователей Kcell и Activ.

По запросу корреспондента NUR.KZ в пресс-службе компании прокомментировали ситуацию.

"АО "Кселл" касательно перебоев с услугой голосовой связи и интернета на сети Activ и Kcell сообщает, что действительно у порядка 20% абонентов наблюдается некорректная работа услуг.

Техническими специалистами компании в настоящее время выясняется причина сбоя, параллельно в активном режиме ведутся восстановительные работы.

Компания приносит искренние извинения своим абонентам за доставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе АО "Кселл".

В комментариях в Сети пользователи обсуждают произошедшее. Кто-то жалуется, кто-то шутит, а кто-то видит и преимущества в ситуации:

"Актив вчера - пассив сегодня", Только начал работать, вообще не было связи. У меня Kcell", "А что случилось? Ни интернета, ни звонков!", "Я так паниковала", "Пользователи Activ, что с лицом?", "2 часа без инета", "Меня этот сбой заставил загрузить обновление ПО, которое я полгода откладывал..." - пишут казахстанцы в Telegram.

Напомним, в феврале этого года представители сотовых операторов рассказали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Представитель Kcell сообщил, что "где-то мы действительно не успеваем и есть обоснованные претензии потребителей". Также он рассказал о других плохой связи - это длительность строительства станций, радиофобия в обществе и необходимость устанавливать в бизнес-центрах внутренние станции, усиливающие сигнал, что может быть затратно для собственников зданий.

Также напомним, ранее в июле в работе Microsoft произошел сбой, что повлияло на работу ряда банков, авиакомпаний и аэропортов, а также телеканалов и других компаний по всему миру. Мы писали о том, как себя чувствовали аэропорты Алматы и Астаны в это время.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2142061-sboy-proizoshel-v-rabote-kcell-i-activ-polzovateli-ostalis-bez-svyazi-i-interneta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie