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Проблемы с качеством связи в Казахстане прокомментировали операторы

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Женщина держит в руках телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители сотовых операторов ответили на вопрос, почему мобильная связь и интернет в Казахстане может быть некачественной, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024 представителям сотовых операторов задали вопрос, почему нередки случаи, когда в бизнес-центрах "не ловит" связь.

"Я просил бы не обобщать ситуацию: в каждом случае надо понимать, в чем проблема. Есть статистика обращений в колл-центр, мы понимаем, где наши белые пятна. Если посмотреть - где-то мы действительно не успеваем и есть обоснованные претензии потребителей.

Но есть причины объективные - законодательные вещи. Даже в случае появления спроса, удовлетворить его за две недели путем строительства (базовых станций - прим. ред.) не получится. Есть, помимо этого, настроения общества - радиофобия. Мы снимаем десятки станций, и снятие приводит не только к отсутствию покрытия этой базовой станции, но и смежных", - сообщил Асхат Узбеков, председатель правления АО "Кселл".

Он добавил, что в бизнес-центрах нужно устанавливать indoor (внутренние станции, усиливающие сигнал). Однако это, по его словам, дорого и затратно.

"Вопрос - договорился ли арендодатель с операторами. С точки зрения себестоимости мы отвечаем за обеспечение мобильной связи и интернета до помещения. В помещении должен быть фиксированный интернет. Новые бизнес-центры построены из металла или стекла - у них отражение лучей выше, и сигнал, проникая внутрь, становится слабым. Нужны технические доработки типа indoor", - добавил Узбеков.

С ним согласен и главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

"Если в этом посещении не будет оборудования, то здесь будут проблемы. В бизнес-центре нужен indoor. Если владелец здания пустит нас, мы можем поставить оборудование. Если бизнес-центр многоэтажный, выше 5-го этажа с земли не "подсветить" антеннами", - сообщил он.

Наряду с ними ситуацию прокомментировал и представитель регулятора - Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"По методике измерения качества внутри здания - не замеряем качество. Мы понимаем, что этот вопрос не можем оставить (без внимания - прим. ред.). Сейчас мы определяем критерии к собственникам бизнес-центров, торговых центров, чтобы обязать собственника решать вопрос установки indoor-решений. Поэтому мы соответствующее регулирование будем вводить", - рассказал Ержан Мейрамов, председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще жаловаться на качество интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2058872-problemy-s-kachestvom-svyazi-v-kazahstane-prokommentirovali-operatory/

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