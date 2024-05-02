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Наличие проблем с интернетом в Казахстане признали в Минцифры

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Улитка на ноутбуке
Улитка на ноутбуке. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

Сразу два вице-министра цифрового развития признали наличие проблем с интернетом по Казахстану. По их словам, такая ситуация наблюдается даже в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Орзабек сегодня в кулуарах сената сообщил, что, как и любой рядовой казахстанец, сталкивается с проблемами связи.

"Особенно в заведениях общепита и крупных ТРЦ Wi-Fi сети некачественно построены. Думаю, что следующий наш шаг будет в эту сторону. В рамках законопроекта мы будем обязывать крупные бизнес-центры обеспечивать Wi-Fi сети. И мы будем это качество контролировать. Я думаю, что для всех будет комфортно, находясь в торговом центре или в кафе, иметь качественный интернет", - сказал он.

Второй вице-министр Аскар Жамбакин сообщил, что есть проблемы со связью даже в Астане. Но точные локации он назвать затруднился.

"Я прямо вот так не слежу, потому что не сижу онлайн 24/7 в интернете, чтобы сказать, что именно на этом перекрестке есть проблемы со связью. Я не спорю, что есть проблемы, мы тоже сталкиваемся с этим, как и все. Работы по улучшению сети проводятся, и они будут продолжаться и не будет такого, что все люди будут довольны всегда", - заявил вице-министр.

Напомним, в апреле прошлого года экс-премьер-министр Алихан Смаилов поддержал жалобы казахстанцев на низкую скорость интернета и поручил усилить мониторинг качества связи.

В июле Мусин, объясняя президенту Касым-Жомарту Токаеву ситуацию с плохим интернетом в Астане, назвал причинами проблемы радиофобов и низкие тарифы на Сеть.

В феврале этого года представители сотовых операторов рассказали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

Также добавим, что 30 апреля президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Сам экс-министр прокомментировал свой уход.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2094725-nalichie-problem-s-internetom-v-kazahstane-priznali-v-mincifry/

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