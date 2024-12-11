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Токаев: Нейросети не только открывают большие перспективы, но и несут серьезные риски и угрозы

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает важным продолжить формирование институциональной среды, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев считает важным продолжить формирование институциональной среды. Он сообщил, что по его поручению правительством принята Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.

"Поручаю создать Совет по развитию искусственного интеллекта с привлечением ведущих международных экспертов. Это обеспечит синхронизацию нашей институциональной среды с передовыми мировыми стандартами.

Насколько мне известно, депутаты парламента инициировали законопроект "Об искусственном интеллекте". Следует обстоятельно подойти к законотворческой работе. Нейросети не только открывают большие перспективы, но и несут серьезные риски и угрозы.

К примеру, сейчас активно создаются высококачественные фейки для распространения недостоверной информации и манипуляции общественным мнением. Надо законодательно закрепить принципы ответственного использования искусственного интеллекта, этические аспекты, а также обеспечить прозрачность и открытость в его развитии и применении", – отметил президент.

Глава государства затронул вопросы развития инфраструктуры отрасли. По его мнению, ИИ-технологии требуют современных вычислительных мощностей.

"Сегодня мировой рынок испытывает острый дефицит вычислительных ресурсов, который в ближайшее время будет только нарастать. Поручаю правительству создать необходимые условия, направленные на привлечение крупных международных компаний для строительства дата-центров, а также на внедрение мировых стандартов кибербезопасности и повышение квалификации специалистов", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в сентябре президент Казахстана в своем ежегодном послании заявил о необходимости усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации, активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства".

В конце июля в Сети опубликовали концепцию развития искусственного интеллекта. В ней говорится, в каких отраслях в Казахстане собираются внедрять ИИ. Приоритетные отрасли реального сектора экономики для внедрения ИТ-продуктов с применением искусственного интеллекта – это государственное управление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.

Также в июле глава Минцифры заявил о разработке законопроекта об искусственном интеллекте, который планируется передать на подпись президенту в 2025 году.

Отметим, еще в декабре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

В мае в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта. В числе его функций: формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта; обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта; выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта и др.

В июле главой комитета стал Гиззат Байтурсынов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2199179-tokaev-neyroseti-ne-tolko-otkryvayut-bolshie-perspektivy-no-i-nesut-sereznye-riski-i-ugrozy/

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