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Токаеву доложили о деятельности TikTok в Казахстане

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Логотип TikTok на экране смартфона
Смартфон с установленным TikTok. Иллюстративное фото: NurPhoto / Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта AlemAI. Главе государства представили отечественные разработки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев посетил Международный центр искусственного интеллекта AlemAI, который создается в целях трансформации Казахстана в ИИ-ориентированное государство, обеспечивая развитие информационных технологий во всех сферах общественной и экономической жизни страны, сообщается в Telegram-канале Акорды.

Главе государства была презентована концепция Центра искусственного интеллекта AlemAI, который будет расположен в сфере Nur Alem.

Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, при Центре будут открыты школы Tomorrow School и Tumo Education. Планируется обучить более 1000 школьников навыкам программирования, робототехники и других креативных технологий, а также готовить 1000 высококлассных специалистов в год. Международный центр AlemAI также будет служит кампусом для акселерации стартапов и содействовать исследовательским проектам в данной области.

Президенту представили информацию о перспективных отечественных стартап-проектах и компаниях, участвующих в инкубационных и акселерационных программах.

Среди них компания Cybernetai, специализирующаяся на разработке и внедрении голосовых роботов для взаимодействия с клиентами, компания ArlanBiotech, которая намерена внести свою лепту в решение сложных задач в области иммунотерапии и диагностики. Еще один перспективный стартап Higgsfield AI создал продвинутую систему, помогающую ученым и инженерам обучать сложнейшие компьютерные модели.

Главе государства рассказали о деятельности компаний Tik-Tok и Netracker в Казахстане.

Благодаря налоговым преференциям, визовой поддержке и другим благоприятным условиям иностранные компании и IT-специалисты становятся частью экосистемы Astana Hub. В настоящее время ведутся переговоры о размещении офисов Telegram, TON, Tether, Google, EPAM и других представителей мировой IT-индустрии для реализации научно-исследовательских проектов и разработки новых продуктов.

Касым-Жомарту Токаеву также были презентованы отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта. Среди них такие индустриальные решения, как цифровой двойник месторождений, управление дронами и робот-собака для производства.

Президенту продемонстрировали применение технологий искусственного интеллекта в предоставлении государственных услуг, а также рассказали о возможностях экосистемы AITU, проектах Института искусственного интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University – первой казахской языковой модели KazLLM и многофункциональном приложении Soyle App.

Затем глава государства поделился своим видением развития искусственного интеллекта в Казахстане и отметил огромный потенциал страны в IT-секторе.

"Необходимо построить экономику, основанную на знаниях и инновациях. Чтобы быть технологически и экономически передовой страной, важно, прежде всего, уделять особое внимание развитию сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта. В наше время без этого не обойтись. Сейчас все человечество живет в цифровом мире. По мнению экспертов, с каждым годом эффективность технологии искусственного интеллекта будет расти. Поэтому перед нами стоят амбициозные задачи сделать Казахстан крупнейшим цифровым хабом Евразии. Необходимо по-новому взглянуть на вопросы цифрового развития", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что раннее в послании им была выдвинута инициатива о создании Национального центра искусственного интеллекта. Он предложил дополнить эту идею и сделать Центр международным, превратив его в ключевой институт развития искусственного интеллекта в регионе.

"Международный центр AlemAI должен стать эпицентром AI-движения и символом цифровой трансформации Казахстана. Эта платформа объединит лучшие умы нашей страны и привлечет таланты со всего мира. Здесь будут располагаться исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории, школа программирования и офисы международных технологических компаний. Astana Hub и AlemAI должны стать настоящей фабрикой инноваций, привлекая международных партнеров, стимулируя научные исследования и создавая решения для всех ключевых отраслей экономики, образования и социальной сферы", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает важным продолжить формирование институциональной среды.

Он сообщил, что по его поручению правительством принята Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы.

"Поручаю создать Совет по развитию искусственного интеллекта с привлечением ведущих международных экспертов. Это обеспечит синхронизацию нашей институциональной среды с передовыми мировыми стандартами. Насколько мне известно, депутаты парламента инициировали законопроект "Об искусственном интеллекте". Следует обстоятельно подойти к законотворческой работе. Нейросети не только открывают большие перспективы, но и несут серьезные риски и угрозы. К примеру, сейчас активно создаются высококачественные фейки для распространения недостоверной информации и манипуляции общественным мнением. Надо законодательно закрепить принципы ответственного использования искусственного интеллекта, этические аспекты, а также обеспечить прозрачность и открытость в его развитии и применении", – отметил он.

Глава государства затронул вопросы развития инфраструктуры отрасли. По его мнению, ИИ-технологии требуют современных вычислительных мощностей.

"Сегодня мировой рынок испытывает острый дефицит вычислительных ресурсов, который в ближайшее время будет только нарастать. Поручаю правительству создать необходимые условия, направленные на привлечение крупных международных компаний для строительства дата-центров, а также на внедрение мировых стандартов кибербезопасности и повышение квалификации специалистов", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении была поставлена еще одна приоритетная задача – качественная оцифровка и упорядочение данных. Правительству поручено принять меры по формированию наборов данных, на основе которых государство, бизнес и ИИ-энтузиасты смогут создавать, обучать и развивать модели искусственного интеллекта.

"Примером комплексного подхода в этой сфере является национальная языковая модель KazLLM. Мы научили искусственный интеллект думать, анализировать и разговаривать на казахском языке. Это значимое достижение открывает новые перспективы для развития казахского языка в цифровой среде. Важно продолжить начатую большую работу. Предстоит создать Мультимодальную языковую модель казахского языка, которая сможет одновременно использовать различные типы данных. Поручаю правительству проработать вопрос финансирования проектов в этом направлении", – сказал он.

Президент указал на необходимость повышения компетенции граждан в области искусственного интеллекта. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, поставленный план обучить 1 миллион человек ИИ-навыкам за 5 лет требует особого внимания. Программы, нацеленные на школьников, студентов, госслужащих и предпринимателей, должны получить максимальную поддержку.

"Отечественные и международные образовательные программы в сфере ИИ-технологий могут внести вклад в укрепление кадрового потенциала нашей страны. Поручаю правительству проработать вопрос поэтапной реализации программы AI-SANA для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта. Программа должна способствовать формированию динамичной экосистемы, объединяющей обучение, исследования и разработку стартапов. Необходимо использовать опыт акселерации ведущих мировых университетов. Предстоит довести до каждого жителя Казахстана пользу искусственного интеллекта, объяснить, для чего он нужен, и как его правильно применять", – говорит президент.

Правительству поручено принять меры по внедрению механизмов повсеместного использования гражданами искусственного интеллекта.

"Казахстан обладает всеми возможностями, чтобы занять лидирующие позиции в области инноваций и передовых технологий. Цифровизация и широкое внедрение искусственного интеллекта должны стать залогом поступательного прогресса нашей страны. Убежден, что эта амбициозная цель нам по силам", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2199107-tokaevu-dolozhili-o-deyatelnosti-tiktok-v-kazahstane/

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