Активнее внедрять технологии ИИ в систему "Электронного правительства" поручил Токаев

Президент Казахстана в своем ежегодном послании заявил о необходимости усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства". Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача правительства. Прошу депутатов парламента подключиться к данной работе", - сказал президент.

Также глава государства добавил, что в следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей.

Кроме того, в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии транспортно-логистического сектора страны.

Также глава государства отметил, что в сфере туризма страны необходимо реализовывать прорывные проекты.