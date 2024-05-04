Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Комитет искусственного интеллекта создали в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина в VR-шлеме
ИИ. Иллюстративное фото: Teera Konakan/Getty Images

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление правительства.

Постановление правительства РК от 27 апреля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК" опубликовано на портале ИС "Юрист".

Согласно документу, в Казахстане ликвидировали Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Этим же постановлением было создано новое ведомство - Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП.

В числе функций нового ведомства указаны:

  • формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;
  • утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
  • согласование документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.

Отметим, что сейчас на официальном сайте МЦРИАП указано, что в структуру министерства входят пять комитетов - Комитет телекоммуникаций, Комитет государственных услуг, Комитет геодезии и картографии, Комитет по информационной безопасности и Аэрокосмический комитет.

Корреспондент NUR.KZ обратился в министерство для получения более подробной информации о новом комитете. Там обещали предоставить информацию позднее.

Подробнее о том, что такое искусственный интеллект и как он работает, можно прочитать здесь.

Добавим, ранее Русская служба BBC сообщала, что Белый дом объявил о пакете мер против потенциальных рисков, связанных с гонкой искусственных интеллектов. Это произошло после встречи президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с главами крупнейших технологических компаний, ведущих разработки в этой сфере.

В Белом доме отметили, что администрация президента не исключает введения нового законодательства, которое бы регулировало исследования в области ИИ, и объявили о выделении госфинансирования на создание новых исследовательских институтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2095841-komitet-iskusstvennogo-intellekta-sozdali-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.