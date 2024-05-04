Комитет искусственного интеллекта создали в Казахстане

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление правительства.

Постановление правительства РК от 27 апреля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК" опубликовано на портале ИС "Юрист".

Согласно документу, в Казахстане ликвидировали Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Этим же постановлением было создано новое ведомство - Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП.

В числе функций нового ведомства указаны:

формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;

обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;

выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;

осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;

утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;

согласование документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.

Отметим, что сейчас на официальном сайте МЦРИАП указано, что в структуру министерства входят пять комитетов - Комитет телекоммуникаций, Комитет государственных услуг, Комитет геодезии и картографии, Комитет по информационной безопасности и Аэрокосмический комитет.

Корреспондент NUR.KZ обратился в министерство для получения более подробной информации о новом комитете. Там обещали предоставить информацию позднее.

Подробнее о том, что такое искусственный интеллект и как он работает, можно прочитать здесь.

Добавим, ранее Русская служба BBC сообщала, что Белый дом объявил о пакете мер против потенциальных рисков, связанных с гонкой искусственных интеллектов. Это произошло после встречи президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с главами крупнейших технологических компаний, ведущих разработки в этой сфере.

В Белом доме отметили, что администрация президента не исключает введения нового законодательства, которое бы регулировало исследования в области ИИ, и объявили о выделении госфинансирования на создание новых исследовательских институтов.