Комитет искусственного интеллекта создали в Казахстане
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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление правительства.
Постановление правительства РК от 27 апреля 2024 года "О некоторых вопросах Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК" опубликовано на портале ИС "Юрист".
Согласно документу, в Казахстане ликвидировали Комитет геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Этим же постановлением было создано новое ведомство - Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП.
В числе функций нового ведомства указаны:
- формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
- обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
- выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
- осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;
- утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
- согласование документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.
Отметим, что сейчас на официальном сайте МЦРИАП указано, что в структуру министерства входят пять комитетов - Комитет телекоммуникаций, Комитет государственных услуг, Комитет геодезии и картографии, Комитет по информационной безопасности и Аэрокосмический комитет.
Корреспондент NUR.KZ обратился в министерство для получения более подробной информации о новом комитете. Там обещали предоставить информацию позднее.
Подробнее о том, что такое искусственный интеллект и как он работает, можно прочитать здесь.
Добавим, ранее Русская служба BBC сообщала, что Белый дом объявил о пакете мер против потенциальных рисков, связанных с гонкой искусственных интеллектов. Это произошло после встречи президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с главами крупнейших технологических компаний, ведущих разработки в этой сфере.
В Белом доме отметили, что администрация президента не исключает введения нового законодательства, которое бы регулировало исследования в области ИИ, и объявили о выделении госфинансирования на создание новых исследовательских институтов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2095841-komitet-iskusstvennogo-intellekta-sozdali-v-kazahstane/