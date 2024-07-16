Регулирование работы ИИ: в Казахстане разработали законопроект

На заседании кабмина глава Минцифры заявил о разработке законопроекта об искусственном интеллекте, который планируется передать на подпись президенту в 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целях развития технологии ИИ на основе передовой мировой практики, совместно с депутатами мажилиса разработан законопроект "Об искусственном интеллекте".

Законопроект предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ.

В настоящее время законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен". Планируется, что закон "Об искусственном интеллекте" будет подписан главой государства не позднее первой половины 2025 года", - заявил глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Также министр рассказал о концепции развития искусственного интеллекта на ближайшие 5 лет в Казахстане, цель которой - создание экосистемы ИИ, фокус на повсеместное внедрение технологий ИИ в отраслях экономики и госуправления.

Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, высказался о развитии искусственного интеллекта. Он указал на то, что в Казахстане необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.

Сегодня ИИ, по словам Токаева, уже успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование.

В начале мая в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК создали новый комитет - Комитет искусственного интеллекта.

В числе функций нового ведомства были указаны:

формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;

обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта; выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;

осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта;

утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;

согласование документов системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.

Накануне стало известно, что на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций при МЦРИАП назначен Гиззат Байтурсынов.