Прозрачность решений госорганов, добыча нефти и газа: в каких отраслях внедрят ИИ в Казахстане

В Сети опубликовали концепцию развития искусственного интеллекта. В ней говорится, в каких отраслях в Казахстане собираются внедрять ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на ИПС НПА "Адилет".

На сайте ИПС НПА "Адилет" опубликовали постановление "Об утверждении концепции развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы". В документе говорится о развитии ИИ в Казахстане.

В частности, затрагивается проблема развития казахского языка.

"Вместе с тем одной из проблем в части данных является отсутствие раскрытия полного потенциала казахского языка, в связи с чем создание KazLLM с применением искусственного интеллекта является одним из ключевых факторов для стимулирования и развития казахского языка сквозь призму искусственного интеллекта.

Продукты с применением искусственного интеллекта на основе KazLLM применимы практически во всех отраслях и бизнес-процессах, где задействованы текстовые данные", - гласит постановление.

Кроме того, в документе выделяются приоритетные отрасли реального сектора экономики для внедрения ИТ-продуктов с применением искусственного интеллекта – это государственное управление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.

"Искусственный интеллект станет важным инструментом для повышения эффективности антикоррупционных усилий и улучшения качества государственного управления, что позволит обеспечить прозрачность принимаемых государственными органами и организациями решений, анализировать большой объем информации, прогнозировать и моделировать потенциальные коррупционные риски", - гласит текст постановления.

В обрабатывающей промышленности ИИ может помочь построением "точных и детальных 3D-моделей подземных резервуаров", сделать более точную оценку запасов нефти и газа, сократить время и затраты на разведку, оптимизацию бурения скважин.

Напомним, в декабре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

В мае в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта. В числе его функций:

формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;

обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;

выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта и др.

В июле главой комитета стал Гиззат Байтурсынов.