Прозрачность решений госорганов, добыча нефти и газа: в каких отраслях внедрят ИИ в Казахстане
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В Сети опубликовали концепцию развития искусственного интеллекта. В ней говорится, в каких отраслях в Казахстане собираются внедрять ИИ, передает NUR.KZ со ссылкой на ИПС НПА "Адилет".
На сайте ИПС НПА "Адилет" опубликовали постановление "Об утверждении концепции развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы". В документе говорится о развитии ИИ в Казахстане.
В частности, затрагивается проблема развития казахского языка.
"Вместе с тем одной из проблем в части данных является отсутствие раскрытия полного потенциала казахского языка, в связи с чем создание KazLLM с применением искусственного интеллекта является одним из ключевых факторов для стимулирования и развития казахского языка сквозь призму искусственного интеллекта.
Продукты с применением искусственного интеллекта на основе KazLLM применимы практически во всех отраслях и бизнес-процессах, где задействованы текстовые данные", - гласит постановление.
Кроме того, в документе выделяются приоритетные отрасли реального сектора экономики для внедрения ИТ-продуктов с применением искусственного интеллекта – это государственное управление, субъекты естественных монополий в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, транспортной, логистической, водоснабжающей и сельскохозяйственной отраслях.
"Искусственный интеллект станет важным инструментом для повышения эффективности антикоррупционных усилий и улучшения качества государственного управления, что позволит обеспечить прозрачность принимаемых государственными органами и организациями решений, анализировать большой объем информации, прогнозировать и моделировать потенциальные коррупционные риски", - гласит текст постановления.
В обрабатывающей промышленности ИИ может помочь построением "точных и детальных 3D-моделей подземных резервуаров", сделать более точную оценку запасов нефти и газа, сократить время и затраты на разведку, оптимизацию бурения скважин.
Напомним, в декабре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.
В мае в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта. В числе его функций:
- формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
- обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
- выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта и др.
В июле главой комитета стал Гиззат Байтурсынов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2141238-prozrachnost-resheniy-gosorganov-dobycha-nefti-i-gaza-v-kakih-otraslyah-vnedryat-ii-v-kazahstane/