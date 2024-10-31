Starlink не будет работать в Казахстане, если к 2026 году не построят наземную станцию, заявил Мадиев

Сегодня, 31 октября, глава Минцифры Жаслан Мадиев в кулуарах сената высказался об условиях внедрения Starlink в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня Starlink работает в рамках пилотного проекта. Более 1800 школ в сельских проектах покрыто этой технологией. Пилотный проект длится до 1 января 2026 года", - отметил Жаслан Мадиев.

По его словам, есть требования по наземной станции, по станции сопряжения, по строительству.

"Поэтому пока эти переговоры ведутся, они не завершены. На коммерческой основе по закону запрещено эти терминалы Starlink продавать, предлагать… В 2026 году пилотный проект заканчивается. Если Starlink к этому времени не построит наземную станцию, то скорее всего он здесь официально работать не будет", – резюмировал глава МЦРИАП.

Отметим, еще в ноябре прошлого года в Минцифры прокомментировали объявления, в которых казахстанцы продают оборудование Starlink для доступа к интернету от SpaceX, и рассказали, какой штраф заплатят граждане, которые незаконно подключатся к данному виду связи.

Тогда же экс-глава ведомства Мусин рассказал, когда казахстанцы смогут устанавливать законно интернет от Starlink.

В конце февраля этого года в Казахстан прибыла первая партия оборудования для подключения интернета от Starlink.

В июне премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и поручил проработать повышение скорости интернета в стране. Он подчеркнул, что вопрос обеспечения населения качественной связью является стратегически важной задачей правительства.

Тогда же сообщалось, что МЧС Казахстана хотят подключить к интернету от Илона Маска.

Также глава Минцифры Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета.

Добавим, на официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.