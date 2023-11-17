Установку казахстанцами интернета Starlink в Минцифры назвали незаконным

На брифинге в МЦРИАП глава управления контроля в области связи сообщил, что использование физлицами в Казахстане интернета Starlink пока незаконно, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу управления Диаса Толегенова спросили об объявлениях, в которых казахстанцы продают оборудование Starlink для доступа к интернету от SpaceX.

"По этому вопросу скажу, что такие люди встречаются (продающие Starlink — прим.ред.). Соответствующие органы проводят работу по выявлению и разъяснению, потому что на данный момент использование в текущем варианте нарушает действующее законодательство, так как не соответствует требованиям безопасности.

Пока не будут завершены технические работы в рамках пилотного проекта и не будут внесены соответствующие изменения в закон, это будет незаконно", — заявил Толегенов.

Он добавил, что после внесения изменений в законодательство успевшие приобрести оборудование Starlink казахстанцы смогут пользоваться им законно.

"До внесения (поправок в законодательство – прим.ред.) для физлиц в первый раз будет предупреждение, а после — штраф в 10 МРП", — добавил глава управления.

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2023 года 10 сельских школ Казахстана в тестовом режиме подключили к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.

В середине октября глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется сельским школам интернет SpaceX - по словам министра, приблизительная сумма варьируется в размере около 200 долларов за точку (93 тыс. тенге). В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь услуга.

При этом еще весной прошлого года года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков рассказал, как будут устранять проблемы с доступом к интернету в отдельных регионах Казахстана. Тогда он говорил, что проблему с доступом к интернету планируют решать в том числе с помощью спутников связи.

Отметим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, SpaceX - американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском. Это первая частная компания, успешно запустившая и вернувшая космический корабль с околоземной орбиты, а также первая запустившая пилотируемый космический корабль и состыковавшая его с орбитой Земли.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.