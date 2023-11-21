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30 лет независимости Казахстана

Когда казахстанцы смогут устанавливать законно интернет от Starlink

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Человек держит смартфон с логотипом Starlink
Логотип Starlink. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Глава МЦРИАП Багдат Мусин на брифинге в кабмине рассказал, когда казахстанцы смогут на законных основаниях воспользоваться спутниковым интернетом от Илона Маска, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин напомнил, что сейчас в Казахстане реализуется пилотный проект с компанией Starlink.

"Через этот проект мы подключим к спутниковому интернету 10 сельских школ. Планируем в течение полугода подключить две тысячи школ, в которых, действительно, очень слабый интернет — 4 мбит /с — которого не достаточно для трансформации системы образования", — заявил министр.

По его словам, на сегодняшний день имеются законодательные ограничения для использования спутникового интернета повсеместно.

"Starlink — это новая технология связи, появилась буквально три года назад. Чтобы предоставлять услуги связи, необходимо было устанавливать оборудование и регулировать его в соответствии с местными сетями связи.

Сейчас идет поиск путей повышения эффективности. Они сделали лучшее межспутниковое соединение в космосе и, соответственно, у них уже нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территории стран, где они могут оказывать услуги.

Это было заявлено буквально в этом году, поэтому у нас еще нет под это законодательной базы. Мы запустили пилотный проект, чтобы в его рамках протестировать эту технологию и выработать нормы, которые должны быть включены в текущее законодательство", — пояснил глава МЦРИАП.

При этом Мусин поддержал заявления своего вице-министра, который ранее говорил, что казахстанское законодательство сегодня не позволяет использовать технологию Starlink на территории страны.

"Мы планируем в следующем году урегулировать эту ситуацию. Не могу сказать, когда точно это произойдет: в первом полугодии или во втором. Все зависит от мажилиса парламента.

Сначала мы выработаем модель, потом придем с ней в мажилис и дальше будем вместе дискутировать. Если мажилис поддержит, будет принято. До конца следующего года мы точно урегулируем вопрос. У нас есть видение, просто мы еще не имеем права его озвучивать. Есть несколько органов, с которыми нужно все обсудить. После этого вопрос будет вынесен на широкое обсуждение", — резюмировал Багдат Мусин.

Интернет от Starlink в Казахстане

Напомним, ранее стало известно, что в октябре 2023 года 10 сельских школ Казахстана в тестовом режиме подключили к интернету по технологии Starlink компании SpaceX. Скорость передачи данных в этой сети достигает 200 Мбит/с.

В середине октября глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется сельским школам интернет SpaceX - по словам министра, приблизительная сумма варьируется в размере около 200 долларов за точку (93 тыс. тенге). В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь услуга.

На прошлой неделе в Минцифры прокомментировали объявления, в которых казахстанцы продают оборудование Starlink для доступа к интернету от SpaceX и рассказали, какой штраф заплатят граждане, которые незаконно подключатся к данному виду связи.

При этом еще весной прошлого года года вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбеков рассказал, как будут устранять проблемы с доступом к интернету в отдельных регионах Казахстана. Тогда он говорил, что проблему с доступом к интернету планируют решать в том числе с помощью спутников связи.

Отметим, что, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, SpaceX - американская аэрокосмическая компания, основанная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском. Это первая частная компания, успешно запустившая и вернувшая космический корабль с околоземной орбиты, а также первая запустившая пилотируемый космический корабль и состыковавшая его с орбитой Земли.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2046874-kogda-kazahstantsy-smogut-ustanavlivat-zakonno-internet-ot-starlink/

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